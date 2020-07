Scontro tra auto e moto sulla Statale dei Giovi FOTO

Un altro scontro tra auto e moto nella giornata di oggi, sabato 4 giugno 2020. Fortunatamente l’impatto è stato meno grave rispetto a quello che ha visto protagonista un uomo di 53 anni a Lurago Marinone questa mattina (QUI I DETTAGLI).

Scontro tra auto e moto sulla Statale dei Giovi

L’impatto è avvenuto intorno alle 14.20 a Cermenate, sulla Statale dei Giovi. Coinvolta un’auto, modello Volkswagen Polo, e una moto. Sul posto due ambulanze e l’automedica. Insieme a loro anche i Carabinieri per regolare la viabilità e permettere i soccorsi. I feriti, due uomini di 44 e 58 anni insieme ad una donna di 56, non sarebbero in gravi condizioni.

Traffico in tilt

Difficoltà per quanto riguarda la viabilità. Lo scontro è avvenuto alcuni metri prima del bivio che porta verso l’ingresso in autostrada e Lentate sul Seveso.