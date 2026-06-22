Scontro tra moto, è deceduto il 40enne rimasto coinvolto

Lasnigo, è deceduto il 40enne rimasto coinvolto nell’incidente che ha visto scontrarsi due moto sulla Provinciale. L’altro centauro resta ricoverato a Monza.

Il 40enne non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta il motociclista 40enne coinvolto nell’incidente avvenuto domenica sera a Lasnigo sulla Provinciale. L’uomo, classe 1986 e alla guida di una Vespa, non è riuscito ad evitare l’impatto con una Kawasaki proveniente dalla direzione opposta e guidata da un giovane classe 2005 residente ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Pare che le cause della collisione siano dovute al tentativo di evitare un sasso che era caduto dalla parete sulla carreggiata.

Il giovane è in prognosi riservata

Il 40enne era stato portato all’ospedale Fatebenefratelli di Erba e qui è venuto a mancare per le gravi ferite riportate. Il 20enne invece è stato trasportato in elisoccorso al San Gerardo di Monza dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Sono ancora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente.