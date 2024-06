Scontro tra una moto e un'auto, ferito un ragazzo di 16 anni.

Incidente tra auto e moto

Si è temuto il peggio per un incidente avvenuto poco prima delle 17 di oggi, giovedì 13 giugno, sulla Lomazzo-Bizzarone ad Appiano Gentile. Al altezza di via Lecco, una moto 125 condotta da un sedicenne ha impattato contro una vettura guidata da una giovane di 23 anni.

Ancora da chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e un'ambulanza della Cri di Lurate. Inizialmente le condizioni del centauro sembravano gravi, tanto che si è alzato in volo anche l'elisoccorso, atterrato un un prato vicino.

Traffico bloccato

Caos traffico lungo la provinciale per permettere le operazioni di soccorso. Presenti anche i Vigili del fuoco di Appiano Gentile. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito che è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo (media gravità).