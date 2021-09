Scuola, una lettera del vicesindaco per augurare buon inizio anno

Scuola, il vicesindaco di Appiano Gentile, augura a tutti gli studenti un buon inizio anno scolastico con una lettera.

Un pensiero per l'inizio della scuola

L'assessore alla Pubblica istruzione, nonché vicesindaco Fulvia Pagani, ha voluto rivolgere un pensiero a bimbi e ragazzi che, proprio oggi, hanno ripreso a frequentare le lezione, con l'augurio che possa essere un anno "in presenza", con la didattica a distanza solo come un lontano ricordo.

La lettera

"Carissimi bambini e ragazzi, oggi per voi un giorno speciale: si torna scuola! Per alcuni di voi sarà l’inizio di una nuova esperienza da vivere e da assaporare, per altri sarà come riannodare un filo di conoscenze, impegno e relazioni lasciato a giugno. A tutti voi, alle vostre famiglie, al personale della scuola che, in vario modo, vi accompagnerà in questa avventura, l’Amministrazione comunale auguro un fruttuoso anno scolastico. La speranza di tutti è che lo possiate vivere a “scuola” per condividere in pieno curiosità, sapere, impegno, amicizie, regole, esperienze, giochi e tanto altro. Buon inizio!"