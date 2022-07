Secondo incidente in meno di un giorno lungo la Lomazzo-Bizzarone VIDEO

Secondo incidente in meno di 24 ore a Oltrona di San Mamette. un'automobile si è scontrata con una Vespa lungo la Lomazzo-Bizzarone.

Ennesimo incidente sulla provinciale

Non c'è davvero pace: dopo lo scontro di ieri, sabato 2 luglio, tra un'auto e una moto lungo la Lomazzo-Bizzarone, la provinciale è stata ancora una volta teatro di un incidente. Oggi, intorno alle 11, una Peugeot in uscita da via Dominioni si è scontrata quasi frontalmente con una Vespa che stava percorrendo la strada provinciale 23, in direzione Olgiate Comasco. Un urto violentissimo, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso (massima gravità). Sul posto due ambulanze, una della Sos olgiatese. e una della Croce verde di Fino Mornasco, oltre a un'automedica. Presenti anche i Carabinieri della Stazione e di Appiano Gentile che hanno effettuato i rilievi di rito. Traffico a rilento lungo la Lomazzo-Bizzarone.

Ad avere la peggio sono stati marito e moglie in sella al motociclo, 52 anni lei e 55 lui. L'automobilista, invece, è rimasto illeso. La coppia è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.