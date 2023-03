Nella serata di oggi, giovedì 30 marzo, ad Appiano Gentile è stato segnalato il ritrovamento di un ordigno inesploso in via Crespi, rivelatosi poi solamente un petardo.

Segnalato ordigno inesploso ad Appiano, ma era un petardo

Falso allarme in quel di Appiano Gentile, più precisamente in via Crespi, dove è partita la chiamata alle forze dell'ordine per segnalare la presenza di un ordigno inesploso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lurate Caccivio e i Vigili del fuoco di Appiano Gentile. Tuttavia, una volta esaminato l'ordigno, l'allarme è rientrato. Infatti si sarebbe trattato di un petardo ormai bagnato e completamente innocuo.