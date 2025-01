Sequestrati 576 sigari cubani di contrabbando

L’inatteso controllo delle Fiamme gialle, lontano dal punto di attraversamento doganale, ha creato agitazione nel conducente insospettendo i finanzieri, i quali hanno proceduto al controllo sia documentale che doganale dello stesso rinvenendo i sigari occultati: in parte all’interno di un comune e anonimo sacchetto shopper riposto nel portabagagli dell’autovettura, e, in parte, nel soprabito, in modo tale da renderne difficoltosa l’individuazione. Pertanto, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti ai sensi dell’art. 13, L. 689/81, per le violazioni di cui all’art. 84 e 96 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024, quali oggetto dell’illecito di contrabbando per aver superato ampiamente la prevista franchigia (50 sigari per viaggiatore), ponendoli a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per l’emissione del successivo atto di contestazione.

L’attività svolta si inquadra nel più ampio e costante dispositivo di prevenzione attuato presso la linea confinaria a presidio degli interessi unionali e a salvaguardia degli operatori economici dalla concorrenza sleale di imprese che introducono nel mercato prodotti a prezzi inferiori.