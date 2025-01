Campagna salvataggio anfibi 2025 al via a Montorfano: l’associazione «L’Ontano» (nella foto alcuni volontari) cerca volontari per portare avanti l’iniziativa a tutela dei rospi.

Campagna salvataggio rospi 2025 al via: cercasi volontari

Gli interventi saranno eseguiti a partire da metà febbraio e fino a inizio maggio. Come ogni anno, l’impegno dei volontari del sodalizio montorfanese è tanto, per la posa delle barriere e per portare avanti tutte le fasi della campagna. A supportare il sodalizio nelle attività c’è anche l’associazione «Il Gambero», di Capiago Intimiano.

I turni si svolgeranno a Montorfano, da circa metà febbraio fino a inizio maggio, durante il periodo migratorio degli anfibi verso il lago, per la riproduzione.

Le attività saranno svolte nella fascia oraria tra le 18.30 e le 20.30 e tra le 20.30 e le 22.30, sette giorni su sette. Ciascun volontario potrà dare la propria disponibilità su uno o più turni e giorni. Ogni nuovo volontario sarà affiancato e istruito da un veterano, così da svolgere in sicurezza e al meglio il proprio compito.

Le adesioni alla campagna di salvataggio anfibi 2024 sono già aperte e tutti sono ben accetti: per maggiori informazioni e per partecipare al gruppo volontario, basta contattare l’associazione «L’Ontano» via mail all’indirizzo associazione@gruppoontano.org o contattare telefonicamente Matteo 345/4427116; Luigi 338/6067969 oppure Manuela 351/7088949.