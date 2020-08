Ieri, venerdì 28 agosto 2020, è stato trovato un accordo tra la Sherwin Williams, lavoratori e sindacati. L’azienda, multinazionale produttrice di vernice, nei giorni scorsi aveva annunciato la chiusura alla fine dell’anno.

Sherwin Williams raggiunto l’accordo con lavoratori e sindacati

Dopo una trattativa coi sindacati iniziata proprio giovedì 27 agosto, nella mattinata di ieri, venerdì 28 agosto, si è giunti ad un accordo: verranno riconosciute 18 mensilità ai 40 lavoratori (a fronte delle 24, inizialmente richieste dai sindacati), ci saranno tre mesi di accompagnamento dei lavoratori (con spese a carico dell’azienda) in percorsi di formazione e di ricerca del lavoro per agevolarne il ricollocamento sul territorio e verrà pagato il preavviso. Inoltre l’azienda ha anche aperto alla possibilità di un esodo volontario per un massimo di tre lavoratori, eventualmente disposti a trasferirsi a Pianoro pur di continuare a lavorare. “Abbiamo firmato una buona intesa. Un applauso per i lavoratori, che non hanno mai smesso di crederci ed uno per il sindacato che ha portato avanti la trattativa. L’azienda si è dimostrata disponibile all’ascolto”, ha sottolineato Carlotta Schirripa, segretario generale della Femca Cisl dei Laghi.

