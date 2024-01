Si ribalta con l'auto, 22enne soccorsa dai Vigili del fuoco

Auto ribaltata in via Santuario: 22enne soccorsa dai Vigili del fuoco ad Alzate Brianza. Tutto è successo ieri sera, 2 gennaio 2024, in via Santuario, intorno alle 18.30.

Una sola macchina è rimasta coinvolta

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolta una ragazza di 22 anni. Sul luogo dell'incidente è giunta una ambulanza della Croce Rossa di Cantù con l'automedica, inizialmente intervenute in codice rosso, quello della massima gravità.

In via Santuario sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno estratto la giovane dal veicolo carambolato a lato della carreggiata. La 22enne è stata poi trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo: non sarebbe dunque in pericolo di vita.