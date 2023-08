È successo questo pomeriggio, martedì 8 agosto 2023, a Blevio dove una donna di 75 anni ha riportato un trauma alla caviglia e ha dovuto richiedere l'intervento del Soccorso Alpino.

Si sloga la caviglia in montagna: deve intervenire il Soccorso Alpino

La chiamata è arrivata al Soccorso Alpino intorno alle 14 e la squadra del Triangolo Lariano, con cinque tecnici, è partita immediatamente per raggiungere la donna. Il personale sanitario, dopo averla valutata sotto il profilo sanitario e medicata, l'ha trasportata con la barella portantina fino all'ambulanza della Croce Azzurra di Como che ha provveduto al trasporto in ospedale in codice giallo. L’intervento concluso alle 16.

Questo però è stato solamente il secondo degli interventi del Soccorso Alpino. Il primo si è verificato alla Colma di Sormano dove un escursionista non trovava più il suo compagno di camminata. In entrambi i casi era presente un infermiere del Cnsas, fondamentale per le valutazioni sanitarie e per garantire un intervento completo in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.