Siamo in missione in Ucraina, il racconto di Alena e Anatoli: "La nostra casa incendiata da un razzo"

Esattamente una settimana fa siamo partiti insieme alle parrocchie di Maccio e di Rebbio verso l'Ucraina per una nuova missione umanitaria. A Kharkiv abbiamo incontrato Alena Kabankova e il marito Anatoli, rimasti senza casa, incendiata da un razzo.

La loro è la storia di un uomo, russofono, e della moglie, ucraina, l’emblema del no alla guerra scatenata dall’esercito russo, che continua a devastare Kharkiv e altre città ucraine. Marito e moglie, sopravvivono con la pensione di invalidità di Anatoli, ex carrista dell’esercito russo in Uzbekistan.

L'appello: "Aiutateci a ricostruire"

Portandoci nella loro minuscola casa, di 62mq, divorata dalle fiamme, ci hanno affidato il loro appello per la pace e la richiesta di aiutarli a ricostruire il tetto della loro abitazione a Kharkiv. I volontari della parrocchia di Maccio hanno effettuato un sopralluogo e attiveranno un progetto finalizzato a garantire i lavori per il rifacimento del tetto e per una nuova caldaia.

Il sotterraneo rifugio che diventerà una scuola

Ieri, giovedì 18 agosto 2022, abbiamo fatto tappa anche a Kiev, visitando la chiesa greco cattolica costruita nel 2002. Il grande sotterraneo è stato utilizzato per dare rifugio a 500 persone nei primi mesi di guerra, prossimamente verrà attrezzato e utilizzato come scuola.

L'incontro col vescovo di Kharkiv

Oggi, venerdì 19 agosto 2022, ci troviamo a Leopoli. Ieri sera è venuto a incontrarci il vescovo di Kharkiv, Vassily Tuchapets, al rientro dalla Germania e di passaggio a Leopoli. Ha ringraziato i volontari (nella foto di gruppo sotto) per il coraggio di raggiungere la città continuamente bombardata, per essere stati vicini alla gente sofferente di Kharkiv.

