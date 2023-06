Simone Anzani cittadino onorario di Bizzarone

Simone Anzani è tornato a Bizzarone: cittadinanza onoraria al campione del mondo di pallavolo.

Simone Anzani, festa bellissima col campione del mondo di volley

Domenica 11 giugno il pallavolista classe 1992, originario di Bizzarone, è stato accolto alla “Pizza biscottata Gourmet” da un centinaio di concittadini. Accompagnato da mamma Paola e papà Alberto, è tornato per ricevere dal Comune la cittadinanza onoraria, deliberata nel 2021.

Sindaco orgoglioso di assegnare la cittadinanza onoraria

Il sindaco Guido Bertocchi ha esternato l'orgoglio di assegnare la cittadinanza onoraria al campione di volley, originario di Bizzarone. Il consigliere Mirko Gasparini ha illustrato il percorso sportivo del pallavolista. Barbara Bottinelli, vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, si è soffermata sul percorso scolastico di Anzani.

Emozionante partecipazione di maestre e professori del campione

Significativa ed emozionante la partecipazione della maestra della scuola materna Flavia Manduci e delle docenti della scuola primaria di Uggiate Trevano Anna Fasoli, Taddea Merlo, Marzia Moretti e Maurizio Russo. In particolare, applausi alla poesia in rima dedicata al campione. E Anzani ha preso la parola dicendo il suo grande grazie per il riconoscimento ottenuto dal Comune e per la presenza di chi lo ha accompagnato nel suo percorso scolastico sul territorio locale.