Sindaci dell’Olgiatese a sostegno dei lavoratori della Henkel di Lomazzo.

Sindaci dell’Olgiatese: solidarietà ai lavoratori

Dalla parte delle 150 famiglie dei lavoratori della Henkel in apprensione per la decisione dell’azienda di lasciare il sito produttivo di Lomazzo. I sindaci del territorio dell’Olgiatese, infatti, “esprimono la loro piena e totale solidarietà a tutte le 150 famiglie coinvolte e esprimono una vibrante preoccupazione anche per il destino dei fornitori e per l’indotto generato dalle cooperative di servizi per questa decisione alquanto improvvisa di una ditta storica come la Henkel di Lomazzo”. Così Simone Moretti veicola un comunicato a nome dei sindaci dell’Olgiatese.

Difendere il tessuto sociale ed economico

“In un momento di estrema incertezza economica e sociale in tutto il Paese a causa del Covid-19, con il blocco dei licenziamenti ancora in atto ma con scadenza a marzo e con tante ditte e attività industriali in sofferenza anche nei nostri territori – continuano i primi cittadini – temiamo fortemente un effetto domino che possa travolgere il tessuto sociale ed economico di tutta la nostra provincia. L’auspicio è che a fronte di una prima reazione di smarrimento, si possano trovare margini di intervento e scostamenti temporali sul medio e lungo periodo che possano consentire di provare a risolvere i problemi che hanno portato a questa decisione”.

Evitare la chiusura

“Le Istituzioni tutte, sindaci compresi, devono trovare il modo di valutare tutte le strade possibili per evitare la chiusura, con il coinvolgimento degli Enti superiori, dalla nostra Regione Lombardia al nuovo Governo”. La comunicazione a sostegno delle 150 famiglie è condivisa dai sindaci di 25 Comuni: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bulgarograsso, Cadorago, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Grandate, Guanzate, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rodero, Ronago, San Fermo della Battaglia, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Valmorea, Veniano e Villa Guardia.