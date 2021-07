Due malori e un’aggressione SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Due malori e un’aggressione

Intorno alle 21.30, a sentirsi male è stato un giovane di 25 anni, in via per La Grona a Plesio. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Menaggio. Malore anche a Erba, intorno alle 23.30, per un 60enne, in via Petrarca. In questo caso non è stato necessario il trasporto in ospedale da parte dei soccorritori intervenuti.

Da segnalare anche un’aggressione a Castelmarte, in via Dante, intorno alle 23. Soccorsa e trasportata in codice verde all’ospedale, una donna di 35 anni.