Solbiate, il sindaco consegna a domicilio le borse di studio agli studenti meritevoli

Al tempo del Covid anche le cerimonie più istituzionali diventano alternative. Dopo il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti, anche quello di Solbiate con Cagno, Federico Broggi, ha deciso di consegnare “porta a porta” le borse di studio agli studenti meritevoli del suo Comune. Così questa mattina, in compagnia dell’assessore alla partita Catia Castellaneta, il sindaco ha passeggiato per le vie del Comune per consegnare a domicilio il premio ai ragazzi.