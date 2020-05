Erano sottoposti a regime di quarantena, con l’assoluto divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Non hanno però rispettato l’obbligo e sono stati denunciati dalla Polizia locale di Cantù.

Sono in quarantena ma escono di casa: tre denunciati a Cantù

Il recente report nazionale, datato 19 maggio 2020, evidenzia come su 127.392 persone controllata, tre siano state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria dimora perché sottoposte a quarantena. Le loro uscite non autorizzate non sono passata inosservata al Comando di Polizia locale guidato da Vincenzo Aiello.

