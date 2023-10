Spacciatore 30enne dietro le sbarre e bivacco smantellato a Oltrona di San Mamette

Giornate a dir poco proficue per la Compagnia dei Carabinieri di Cantù che negli scorsi giorni ha portato a casa, o meglio, in caserma diversi risultati nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la banda di spacciatori denunciata dal Nor, l'arresto di uno spacciatore di 36 anni e di un pregiudicato di 43, i militari della stazione di Appiano Gentile hanno provveduto anche loro a eseguire un'ordinanza di custodia cautelare, ma non solo. Gli stessi hanno operato sul territorio di Oltrona per geolocalizzare e smantellare un bivacco della droga.

La custodia cautelare

L'ordinanza di custodia cautelare è ricaduta su un 30enne di origini straniere, pregiudicato, già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 30enne dovrà scontare una pena di 6 anni di reclusione per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso dal 2014 al 2016.

Lo smantellamento

Lo smantellamento, invece, è avvenuto all’interno del “Parco Pineta”, con il supporto dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “Sicilia”: è stato individuato, geolocalizzato e smantellato un bivacco con generi alimentari e bevande.