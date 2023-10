Spaccio e traffico di droga: in manette un uomo di 64 anni

I militari della Stazione Carabinieri di Cantù, nell’ambito del piano di ricerca e cattura dei soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, hanno tratto in arresto un 64enne, pregiudicato destinatario di un ordine di carcerazione.

I reati

L'uomo dovrà scontare in carcere una pena detentiva di 14 anni per i reati di spaccio di stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione e lesioni personali.