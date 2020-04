Spesa minima di 8 prodotti: a Erba arriva anche Mattino Cinque

Spesa minima di 8 prodotti: è questa la regola emessa dal sindaco di Erba Veronica Airoldi ai suoi cittadini ormai da qualche giorno. In città, proprio questa mattina, è arrivata anche la telecamera di Mattino Cinque, programma Mediaset, per dare risalto all’iniziativa del primo cittadino.

Spesa minima di 8 prodotti a Erba arrivano le telecamere

Una telecamera di Mattino Cinque ha voluto dare risalto a livello nazionale all’iniziativa del sindaco Veronica Airoldi. E così questa mattina il programma di Canale5 si è collegato in diretta con il sindaco, lungo corso XXV Aprile. “Voglio che i cittadini non escano per acquistare un solo prodotto, non ha senso se la direttiva è quella di restare a casa”, ha spiegato in diretta tv.