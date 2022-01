Strada chiusa, iniziati i lavori per il rifacimento del collettore fognario

Olgiate Comasco

Un mese di stop alla viabilità nel tratto di via Milano dal bivio con via Segantini al numero civico 51.

Strada chiusa a Olgiate Comasco per il rifacimento del collettore fognario da parte di Como Acqua.

Strada chiusa, cantiere aperto

Stamattina, lunedì 10 gennaio, ha preso il via l'intervento programmato da Como Acqua. Il tratto di strada chiuso al traffico viabilistico è quello tra il bivio di via Segantini e il numero civico 51 di via Milano. Cantiere annunciato qualche settimana fa, per informare in relazione ai prevedibili disagi alla viabilità. Sul posto si è presentato anche il sindaco Simone Moretti, per verificare l'avvio del cantiere. "I lavori sono iniziati stamattina, come era stato annunciato da Como Acqua, e confidiamo che si concludano nella tempistica prevista", fa sapere il primo cittadino.

Nuovo collettore fognario

I lavori di rifacimento del collettore fognario intercomunale, lungo la sede stradale di via Milano, proseguiranno fino a venerdì 18 febbraio. L'intervento, funzionale a sostituire e potenziare il vecchio condotto fognario posizionato negli anni 60, prevede la posa di nuove condotte in vetroresina di diametro 140 centimetri. Il progetto costituisce la prosecuzione di quanto già realizzato nel mese di dicembre al di fuori della sede stradale. Durante i lavori, in corrispondenza dell'area di cantiere, fatto salvo deroghe puntuali da definirsi in esito all'evolversi delle lavorazioni, sarà garantito il solo transito pedonale. Tutti i residenti di via Rongio potranno pertanto raggiungere le proprie abitazioni attraverso l'accesso di via Torino.