Strada chiusa, riaperta e di nuovo chiusa per perfezionare la nuova viabilità: lavori in corso in via Vecchie Scuderie.

Strada chiusa, lavori da perfezionare

Lunedì 3 aprile i lavori per tracciare la segnaletica orizzontale e verticale, posizionando anche alcuni paletti a protezione dei pedoni. Così è stata introdotta la nuova viabilità in via Vecchie Scuderie: non è più possibile immettersi sulla statale. La novità ha reso possibile lo spegnimento del semaforo, snellendo il transito sulla Briantea, da cui, ora, non è più consentito svoltare a sinistra in via Tarchini. In via Vecchie Scuderie entrano solo i veicoli che viaggiano sulla statale in direzione Como, mentre nel senso opposto la svolta a sinistra nella via non è più consentita. Possono accedere a via Vecchie Scuderie i mezzi che scendono da via Tarchini dopo essersi immessi sulla statale. Restano, però, due problemi segnalati da più cittadini. In primis, la mancanza di scivoli sui marciapiedi: quindi, strada chiusa ancora nella mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile, e lavori in corso per sbancare i cordoli e creare gli scivoli.

Secondo problema: segnaletica "equivoca"

Pioggia di commenti tra i cittadini, in merito alla nuova segnaletica. Attenzioni puntate sul "dare la precedenza" tracciato prima di due stop in via Vecchia Scuderie (uno in uscita dal parcheggio della banca, l'altro sul lato destro della strada per chi transita in direzione della stessa area di sosta). Ai dubbi e alle critiche, replica il sindaco Simone Moretti: "Ci sono due stop, questo è chiaro, ma il "dare la precedenza" vuole essere un'ulteriore indicazione di prudenza, considerando la nuova viabilità".

Le parole del comandante della Polizia locale

Anche Ezio Villa, comandante della Polizia locale, puntualizza il senso della segnaletica orizzontale: "Quel segnale che avvisa della necessità di dare la precedenza, in prossimità dell'ingresso/uscita dal parcheggio poteva anche non essere tracciato, ma si è voluto usare ulteriormente prudenza". Restano, però, i dubbi evidenziati dai molti passanti.

Addio semaforo, traffico più snello sulla statale

La nuova viabilità pare avere effetti positivi immediati sulla statale Briantea. Lo spegnimento del semaforo all'altezza dell'intersezione con via Vecchie Scuderie, infatti, ha snellito il transito sulla trafficatissima statale. Dal primo cittadino la conferma al riguardo: "Aver spento il semaforo e cambiato i tempi degli altri impianti semaforici sulla statale ha migliorato la situazione: tra l'altro lo stiamo vedendo oggi, nel giorno di mercato e con via Vecchie Scuderie ancora chiusa per i lavori".