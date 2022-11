Striscione animalista fuori dalla sede di Atc a Rovellasca: "Giù le mani dai cinghiali!"

Un'altra protesta, l'ennesima, organizzata dal gruppo Centopercentoanimalisti che ieri sera, mercoledì 2 novembre 2022, ha appeso uno striscione contro la caccia ai cinghiali di fronte all'Atc (Ambito Territoriale di Caccia) olgiatese che ha sede a Rovellasca.

Chiarissimo il messaggio mandato dal gruppo animalista che si oppone alla caccia al cinghiale nell'olgiatese, una contromisura resasi necessaria dalla proliferazione dell'animale e dal moltiplicarsi dei danni causati a campi coltivati e non solo. "Cacciatore boia, il politico la tua...", questa la scritta apparsa la sera di mercoledì 2 novembre fuori dalla sede dell'Atc di Rovellasca, una portesta seguita da un comunicato:

"Con grande soddisfazione dei responsabili dell'Atc e dei cacciatori, è partita la mattanza dei cinghiali nel territorio di Olgiate. In realtà le uccisioni non si sono mai fermate, ma ora prevedono di ammazzare 250 cinghiali entro gennaio, con la partecipazione di 54 killer autorizzati. La strage è già iniziata: ancora una volta l'ottusità e l'insensibilità dei politici si abbina alla voglia di uccidere dei cacciatori, con l'unica soluzione che sanno dare al "problema" degli animai liberi: il biocidio. Cinghiali che, ricordiamo, sono stati portati in zona dai cacciatori stessi, che quindi sono gli unici responsabili degli eventuali danni. Si conferma così l'incapacità e la mancanza di volontà di trovare una forma di convivenza tra gli umani e la natura. Si conferma la volontà dei politici di ricambiare il favore per il voto ricevuto da questi figuri, armati e molto spesso avvinazzati. Giù le mani dai Cinghiali!"