La nostra Tavola Rotonda sulla caccia al cinghiale nell'Olgiatese: "Cella pronta, a fine mese si parte"

Emergenza cinghiali nell'Olgiatese. Con la proliferazione di questo ungulato, la situazione è diventata ingestibile non solo per gli agricoltori, ma anche per i cittadini della zona. Un problema che richiede una soluzione immediata e per trovarla si sono riuniti, mercoledì 14 settembre, attorno ad una "tavola rotonda" presso la redazione del Giornale di Olgiate, i sindaci e i presidenti delle associazioni del territorio.

Una tavola rotonda sulla caccia ai cinghiali nell'Olgiatese

Presenti intorno al tavolo pronti a delineare il quadro della situazione, esporre timori, chiedere chiarimenti e proporre soluzioni il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, il presidente di Atc dell'Olgiatese Attilio Guin, il tecnico faunistico Magda Zanzottera, il sindaco di Binago Alberto Pagani, il consigliere di Castelnuovo nonché agricoltore Gabriele Bosetti, il sindaco di Castelnuovo Massimo Della Rosa, il sindaco di Lurate Caccivio Anna Gargano e il sindaco olgiatese Simone Moretti, moderati dal responsabile di redazione del Giornale di Olgiate Nicola Gini e dal direttore Isabella Preda.

Ad aprire il confronto e il dibattito è stato proprio Alessandro Fermi, che ha dato un quadro dello stato di fatto:

"Nel corso degli ultimi mesi su questo tema ci sono state alcune divergenze. Il percorso nell'Olgiatese è stato molto lungo perché questo ambito qualche anno fa, quando sono state decise le zone vocate e non vocate alla caccia al cinghiale, era stato inserito nel secondo gruppo, perché in teoria qui i cinghiali non dovrebbero esserci. Poi a poco a poco sono montate le segnalazioni da parte del comparto agricolo, da parte dei cittadini e dei sindaci che vedevano il proliferare dell'animale".

Un percorso lungo, che non è ancora arrivato alla tappa finale e che dovrà aspettare ancora per arrivarci. Ma sembra che dalla nostra "tavola rotonda" sindaci e presidenti siano usciti con la consapevolezza che lavorando insieme si possa finalmente risolvere il problema.

