Tegola pericolante, intervengono Polizia locale e Vigili del fuoco

Tegola pericolante, intervento per la messa in sicurezza di piazza Libertà, ad Appiano Gentile.

Tegola pericolante, tetto messo in sicurezza

Nella mattina odierna, giovedì 27 giugno, un pattuglia della Polizia locale è intervenuta nel salotto buono appianese a seguito di una segnalazione per una tegola che rischiava di schiantarsi a terra. Prontamente, gli agenti hanno provveduto a delimitare l’area interessata. Poi, l’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno risolto la problematica. L’intervento è durato circa 30 minuti.