Tentato furto nel negozio di parrucchiera: "Porta danneggiata ma non sono riusciti ad entrare"

A Fino Mornasco

Nella stessa via, a marzo, i ladri avevano provato a colpire la banca.

Tentato furto nella notte tra giovedì e venerdì a Fino Mornasco, nel negozio di parrucchiera "L'essenza della bellezza", in via Garibaldi.

Tutto è successo intorno alle 3. "E' suonato l'antifurto e subito ci siamo precipitati in negozio, visto che abitiamo a poca distanza - ha raccontato la titolare, Rosaria Simari - . Quando siamo arrivati abbiamo visto che la porta era rovinata (come si vede nella foto), ma non c'era più nessuno. Comunque questa volta non sono riusciti ad entrare".

Non è la prima volta, purtroppo, che il negozio riceve spiacevoli visite: era già successo nel 2019. "In quel caso i ladri avevano rubato pochi spiccioli dalla cassa, per questo ho deciso di potenziare il sistema di allarme che questa volta è stato un buon deterrente". I malviventi, dopo aver scavalcato i cancelli, si sono precipitati verso la porta ma facendo pressione hanno fatto suonare il sistema d'allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i Carabinieri che hanno provato, invano, a mettersi sulle loro tracce.

"Un mese fa hanno tentato di forzare il Bancomat della banca su questa stessa via. Speriamo che l'Amministrazione comunale intervenga per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini", ha concluso.