Terribile schianto sulla Briantea: è morta la 63enne coinvolta. L'incidente è avvenuto alle 19.40 di ieri, domenica 1 gennaio 2023.

Terribile schianto sulla Briantea: è morta la 63enne coinvolta

L'episodio era avvenuto al confine tra Alzate e Anzano, lungo la statale Briantea. Ancora da accertare le cause dell'incidente, che ha coinvolto un furgoncino Fiat Doblò e una Lancia Ypsilon. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso: sono sopraggiunte tre ambulanze della Sos di Lurago d'Erba, della Croce Rossa di Cantù e della Croce Rossa di Montorfano. Tre le persone soccorse: una 19enne, alla guida del furgoncino, trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna; un uomo di 60 anni, portato all'ospedale Manzoni di Lecco in gravi condizioni; ad avere la peggio è stata, da subito, la 63enne, apparsa in condizioni disperate anche a causa di un arresto cardiaco. La donna, Domenica Strambini, residente a Montano Lucino, è deceduta in ospedale.