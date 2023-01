Scontro tra due auto, gravissima una 63enne

Scontro tra due auto, soccorsi ad Alzate. E' successo intorno alle 19.30 di oggi, domenica 1 gennaio 2023.

Scontro tra due auto, soccorsi ad Alzate Brianza

L'incidente è avvenuto lungo la Statale 342, proprio al confine tra i comuni di Alzate e Anzano del parco, ma in territorio alzatese. E' ancora da chiarire la dinamica dello scontro, che avrebbe coinvolto due auto. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso: sul luogo dell'incidente sono sopraggiunte tre ambulanze della Sos di Lurago d'Erba, della Croce Rossa di Cantù e della Cri di Montorfano, oltre all'automedica. Tre le persone soccorse: una donna di 19 anni e una di 63 anni e un uomo di 60 anni. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in ospedale: a preoccupare maggiormente sono le condizioni della 63enne, attualmente gravissime.

Le operazioni di soccorso sono state coadiuvate dall'intervento dei Vigili del fuoco di Cantù. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri: a loro spetterà la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la Briantea alle 21.30 ancora chiusa ai veicoli per permettere i rilievi.

Seguiranno aggiornamenti