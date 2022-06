Il candidato sindaco di Democrazia Partecipata incontra la stampa in un'ultima conferenza prima del silenzio stampa di sabato in vista del voto di domenica 12 giugno.

Elezioni comunali Erba 2022: Torchio chiude la campagna elettorale

"Questa che si chiude è stata una campagna elettorale pesante, nel senso di energie consumate - ha spiegato Torchio che ha ripercorso le tappe che lo hanno portato a presentarsi contro gli sfidanti Mauro Caprani di centrodestra e Giorgio Berna di centrosinistra - Ho visto tanti aspetti positivi in questi giorni a partire dall'incontro con la gente che mi ha avvicinato. Persone attente e sensibili alle problematiche e che hanno fatto delle proposte". Torchio ha colto l'occasione per ripercorrere i grandi temi della campagna elettorale, dall'eliminazione del passaggio a livello, alle aree centrali, ma ha voluto insistere su uno dei suoi temi prioritari. Quello della città vissuta tutti i giorni, come l'accessibilità dei marciapiedi di Erba che oggi versano in condizioni, secondo Torchio, disastrose. Il candidato è tornato poi sul tema delle assemblee di quartiere.

Anche Pasquale Rocca del partito Socialisti ha ricordato l'attenzione di Torchio alla quotidianità.

"In questa campagna sono emersi due approcci alla politica opposti e contrapposti, la gentilezza contrapposta all'irruenza, due modi diversi di vedere la politica e il recupero delle risorse. Differenza tra legge 9 di Regione Lombardia e Pnrr, tra clientelismo e progettualità", ha detto Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in appoggio a Torchio. "La nostra visione di politica è quella della progettualità attraverso l'intercettazione dei fondi del Pnrr anche per le aree centrali", ha aggiunto Erba