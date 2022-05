Aveva 60 anni

Una vicenda che ricorda quella di Marinella Beretta, 70enne ritrovata senza vita a due anni dalla sua morte a Como.

Dramma a Fino Mornasco. In questi giorni un uomo è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, il decesso risalirebbe a diversi mesi fa.

Tragedia a Fino Mornasco: trovato morto in casa da diversi mesi

Una tragedia che ricorda quella di Marinella Beretta, 70enne ritrovata senza vita a due anni dalla sua morte avvenuta nel salotto di casa, a Como. Lo stesso è successo anche ad Andrea Fanelli, 60 anni. L'uomo è stato trovato in questi giorni senza vita, nella sua casa di Fino Mornasco, in via Valtellina. Le Forze dell'ordine hanno escluso che si possa trattare di una morte violenta.