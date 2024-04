Tragedia a Mirabello, 51enne trovato morto in casa

Un uomo di 51 è la vittima di una tragedia a Mirabello di Cantù: è stato trovato morto in casa, fatale un arresto cardiaco.

Tragedia a Mirabello

Originario di Dongo, un paese sul lago, e tifoso del calcio Como presente in curva allo Stadio Sinigaglia, Pierantonio Gobba, 51 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione dove sembra che vivesse da solo, a Mirabello di Cantù, in via Piemonte (che collega il centro della frazione con Figino Serenza). Causa scatenante il decesso: un arresto cardiaco. Sul posto è arrivato e atterrato nei prati di via Tintoretto l'elisoccorso, così come sono giunti l'ambulanza, l’automedica del 118 e i Carabinieri di Cantù. Soccorsi che non hanno potuto fare nulla per l’uomo, solo in casa.