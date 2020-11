Sono stati vani i tentativi di soccorso. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, si è verificata una tragedia ad Albavilla.

Tragedia ad Albavilla: muore per un arresto cardiaco

I sanitari sono stati allertati intorno alle 14.45 e si sono precipitati in via San Rocco, all’altezza del civico 21. A sentirsi male un uomo di 78 anni che, secondo quanto è stato possibile ricostruire avrebbe avuto un arresto cardiaco mentre si stava recando nell’orto. Sul posto automedica e ambulanza. Vani però i tentativi di soccorso. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Lunedì altro malore fatale a Cantù

Nella serata del 9 novembre, a Cantù, un 48enne ha perso la vita per un malore che l’ha colto mentre era alla guida (QUI LA NOTIZIA).