Tutto è successo intorno alla 1.30 della notte tra il 23 e il 24 settembre 2022.

Tragedia ad Albese: in moto senza patente, si schianta contro un palo e perde la vita

Ghoumiri Mouad, classe 1997, di nazionalità marocchina, soltanto 25 anni, si è messo in sella ad una moto, che risulterebbe prestata da un amico, senza essere in possesso della patente. Stava percorrendo via Vittorio Veneto, ad Albese con Cassano, paese dove risiedeva, quando è andato a schiantarsi contro un palo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, avrebbe fatto tutto da solo e non risulterebbero altri mezzi coinvolti nell'impatto. Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica, poco dopo, vista la gravità della situazione, si è aggiunto anche l'elisoccorso. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Erba. Le sue condizioni da subito sono sembrate disperate. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Como che indagano sulla tragica vicenda.