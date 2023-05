Tragico incidente oggi, venerdì 26 maggio 2023, sulla Statale dei Giovi, nel territorio del Comune di Cermenate: a farne le spese un uomo di 49 anni che, purtroppo, è deceduto.

Tragico incidente sulla Statale dei Giovi: muore un uomo di 49 anni

Il sinistro si è verificato poco prima delle 16 e ha coinvolto due motociclette. Ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto, compito che spetterà alle Forze dell'ordine presentatesi sul posto con i Carabinieri di Cantù e la Polizia locale di Cermenate.

Insieme a loro i Vigili del fuoco di Lomazzo, un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate e un'auto medica. Nel tentativo disperato di salvare la vita dell'uomo si era alzato in volo anche l'elisoccorso di Milano, che però è stato rimandato indietro ancor prima di arrivare sul posto, ormai non c'era più nulla da fare per il 49enne che guidava la Yamaha blu.

Il traffico risulta molto congestionato a causa delle operazioni di soccorso. Infatti, la strada rimane chiusa al traffico.

Sul posto anche il parroco

A poco più di un'ora dall'incidente è arrivato sul luogo della tragedia anche il parroco del paese.

Il quarto incidente in due giorni

Quello di oggi è già il quarto incidente in soli due giorni sulla Statale dei Giovi. I primi due si sono verificati ieri sera, prima l'investimento di un pedone a Fino Mornasco, poi un incidente a Casnate con Bernate. Questa mattina, infine, un altro scontro tra auto e moto sul territorio di Grandate e, per finire, il mortale di oggi.