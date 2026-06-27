tragedia

Tragico schianto sulla Briantea: la vittima è di Como

Ecco chi è il 47enne deceduto a seguito dell'incidente a Montorfano

Tragico schianto sulla Briantea: la vittima è di Como

Como · 27/06/2026 alle 18:01

di

Tragico incidente in moto a Montorfano: la vittima è di Como.

Indagini in corso

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato 27 giugno.  Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente, avvenuto tra una moto BMW e un suv Porsche Cayenne. A perdere la vita è stato Jean Francois Boggio Gilot, 46enne residente a Como. Coinvolto anche un 57enne, rimasto illeso.

Le immagini delle telecamere e gli elementi raccolti dai Carabinieri della Stazione di Albate sono tuttora al vaglio per accertare le cause della tragedia.

Tu cosa ne pensi?