Tragico schianto sulla Briantea: la vittima è di Como

Tragico incidente in moto a Montorfano: la vittima è di Como.

Indagini in corso

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato 27 giugno. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente, avvenuto tra una moto BMW e un suv Porsche Cayenne. A perdere la vita è stato Jean Francois Boggio Gilot, 46enne residente a Como. Coinvolto anche un 57enne, rimasto illeso.

Le immagini delle telecamere e gli elementi raccolti dai Carabinieri della Stazione di Albate sono tuttora al vaglio per accertare le cause della tragedia.