Tre arresti per spaccio di stupefacenti ad Appiano Gentile e Bregnano

Arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 37enne italiano residente a Melzo (Milano), un 16enne marocchino senza fissa dimora e un 25enne marocchino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Doppio blitz

Gli agenti della quarta sezione della Squadra mobile di Como della Polizia di Stato, impegnati nel servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in aree boschive, nel pomeriggio di ieri, martedì 23 settembre, hanno effettuato due blitz: il primo intervento si è tenuto ad Appiano Gentile, località Pian Bosco, mentre il secondo si è concentrato nel comune di Bregnano.

Nell’area boschiva di Appiano Gentile, dopo aver attentamente monitorato i movimenti di alcuni acquirenti di droga, la squadra Mobile ha individuato un bivacco artigianalmente costruito all’interno della vegetazione, utilizzato per smerciare sostanze stupefacenti. Il 37enne svolgeva il compito di consegnare agli acquirenti la droga ed osservare l’eventuale arrivo delle Forze dell’ordine, mentre il 16enne era addetto alla pesatura e alla detenzione delle sostanze.

Appurata l’attività di spaccio – caratterizzata dalla presenza di “sentinelle”, di luoghi dove venivano nascoste le sostanze, acquirenti e uomini impegnati nella pesatura e nel confezionamento – gli agenti, con professionalità, hanno abbandonato le loro postazioni di copertura e sono intervenuti cogliendo di sorpresa i due uomini. Immediatamente si sono dati a una precipitosa e pericolosa fuga tra la fitta vegetazione che caratterizza queste aree boschive. Nonostante ciò, il personale della squadra Mobile ha proceduto alla cattura e all’arresto del 37enne, con precedenti penali per stupefacenti e reati contro il patrimonio, e del 16enne. Sequestrati 18 grammi di cocaina, 64 grammi di eroina, 460 grammi di hashish e denaro contante pari a 800 euro, nonché 40 franchi svizzeri.

Arrestati per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso, su disposizione del pubblico ministero, è stato associato al carcere “Il Bassone” il 37enne, invece il 16enne associato dal pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Milano al carcere “Beccaria” di Milano.

Spaccio anche a Bregnano

Gli agenti della quarta sezione, in un’altra area boschiva nella zona di Bregnano, vicino a via per Lazzate, hanno proceduto all’arresto di un 25enne marocchino irregolare sul territorio per spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, con la medesima attenzione, gli agenti, nell’ambito del servizio di osservazione dell’area, cinturata la zona e constatata l’attività di spaccio, sono intervenuti, fermando con non poca difficoltà il soggetto.

L’uomo, è stato trovato in possesso di diversi involucri di cellophane contenenti 82.76 grammi di eroina, 71.12 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura, nonché contanti provento dell’attività illecita.

E’stato tratto in arresto per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ed associato al carcere di Domo a seguito della disposizioni del pubblico ministero. Nella circostanza sono stati smantellati alcuni bivacchi uno dei quali organizzato con una copertura di fortuna per proteggere dalle intemperie.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, coordinate dalla squadra Mobile della Questura di Como proseguendo, come da precise indicazioni del questore della provincia di Como Marco Calì, con costante impegno l’azione di prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto della legalità.