Tremenda puzza di gas a Erba, la comunicazione di Lereti (Gruppo Acinque): "Nessuna disfunzione alle reti di distribuzione del gas naturale"

Tremenda puzza di gas a Erba, la comunicazione di Acinque: "Nessuna disfunzione alle reti di distribuzione del gas naturale"

La società specifica:

"Le reti comunica che in ragione di attività non meglio precisate, probabilmente dovute allo smantellamento da parte di un privato di un serbatoio in Comune di Erba, che non sono in alcun modo riconducibili a disfunzioni delle reti di distribuzione del gas naturale e al Distributore Lereti, a decorrere dalle 18 circa di ieri 28 novembre 2022, in vari territori delle province di Como e di Lecco, si è riscontrata la percezione olfattiva di presenza di gas in atmosfera. Si conferma che Lereti garantisce la ricezione delle chiamate tramite il proprio centralino di Pronto Intervento Gas per gli impianti gestiti, assicurando l’intervento sul posto nel più breve tempo possibile per emergenze e necessità connesse al servizio di distribuzione del gas naturale".