Trovata Maristella Dametto: era nel Comasco

Trovata nel Comasco la 62enne Maristella Dametto, che aveva fatto perdere le proprie tracce da San Giorgio su Legnano ieri mattina, sabato 17 ottobre 2020.

Maristella Dametto trovata

I famigliari di Maristella Dametto avevano lanciato l’allarme attraverso i social, spiegando che la donna si era allontanata da casa a bordo di una Mercedes Classe A targata DY109AR e avevano aggiunto che, considerati alcuni problemi di salute, poteva trovarsi in difficoltà. Oltre alle ricerche da parte della forze dell’ordine, subito era partito il tam-tam su facebook per cercare di ritrovarla. Ora il lieto fine: la sangiorgese è stata rintracciata nel Comasco. Stando alle prime informazioni, era in auto ed è in buone condizioni. Al momento in cui scriviamo, il marito è in autostrada per raggiungerla e finalmente riabbracciarla.

