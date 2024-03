Ubriaco inveisce contro i clienti del bar: denunciato ed espulso dal territorio italiano

Nella mattinata di mercoledì 13 marzo, intorno alle 7.30, le pattuglie del Comando di Polizia locale di Cantù sono intervenute in corso Europa per la presenza di un soggetto molesto e ubriaco che inveiva contro gli avventori del bar della stazione di servizio IP.

L'intervento

Gli equipaggi hanno quindi a fermare il soggetto, uno straniero di anni 27 di nazionalità gambiana, privo di documenti di identità, che è stato accompagnato alla Caserma San Sebastiano di via Manzoni, per gli accertamenti del caso.

L’uomo, in evidente stato di alterazione da abuso di alcool, è stato poi portato alla Questura di Como per il fotosegnalamento. La Polizia locale ha deferito il giovane all’Autorità Giudiziaria per ingresso illegale nel territorio dello Stato e ha proceduto a sanzionarlo per ubriachezza molesta. Al ragazzo è stato anche notificato il provvedimento di espulsione dal territorio italiano.

Il commento dell'assessore Cattaneo

L’assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo: