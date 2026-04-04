Ufficio postale chiuso, il sindaco scrive a Poste Italiane

Inverigo, dopo l’annuncio della chiusura dell’ufficio postale per lavori il sindaco Francesco Vincenzi ha contattato Poste Italiane chiedendo di potenziare la struttura di Cremnago.

Contatto con Poste Italiane

Dopo l’annuncio della chiusura dell’ufficio postale di Inverigo per lavori fino a settembre, il sindaco Francesco Vincenzi ha contattato Poste Italiane. Il motivo? Chiedere un potenziamento dell’ufficio di Cremnago, per fare in modo che i cittadini possano evitare di recarsi fino a Lambrugo e sfruttare una struttura già presente sul territorio comunale. Ad oggil’ufficio postale di Cremnago è aperto tre giorni a settimana. Martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Le parole di Vincenzi

“Abbiamo chiesto che venga potenziato il servizio – spiega il sindaco – Avere un ufficio postale sul territorio comunale è sicuramente più comodo. Da qui la richiesta di tenere aperto per tutti i giorni della settimana. Chiaro che servirebbe almeno avere uno o due operatori in più”.

La richiesta è giunta a Poste Italiane e le sensazioni che possa essere accolta sono positive.