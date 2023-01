Ultimo saluto a Manuel Gabrielli, l'avvocato della Strage di Erba trovato senza vita nella sua casa.

Seregno, dove aveva lo studio legale, ha dato l'ultimo saluto all'avvocato Manuel Gabrielli, 47 anni, trovato privo di vita la scorsa settimana nella sua abitazione di Novedrate.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 gennaio 2023, si sono svolti i funerali dell'avvocato residente a Novedrate e volto noto dell'attività forense per essere stato il legale di Mario Frigerio, unico sopravvissuto nella strage di Erba del dicembre 2006.

Il legale 47enne aveva lo studio in città e faceva parte del direttivo della sezione locale della Lega e molti militanti hanno partecipato all'ultimo saluto. Le esequie sono state celebrate dal parroco di Novedrate, don Alberto Colombo, con don Giancarlo Brambilla e don Samuele Marelli, responsabile della pastorale giovanile della Comunità San Giovanni Paolo II.

Come riportano i colleghi di PrimaMonza.it, "Il dolore è tanto oggi, in cui accompagniamo Manuel da questa vita alla vita eterna - le parole del sacerdote nell'omelia - C'è sempre una vita nuova, al di là di tutto il dolore e la sofferenza. Manuel ricomincia in una vita nuova". Don Alberto ha ricordato la cordialità dell'avvocato, "il suo sorriso che contagiava tutti e il grande amore che ha donato per la famiglia e i figli, che non si perderà mai e continua a germogliare".