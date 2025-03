Ultraleggero finisce fuori pista: passeggeri illesi

Ultraleggero finisce fuori pista durante l'atterraggio: passeggeri illesi. E' successo ieri pomeriggio, domenica 2 marzo 2025, intorno alle 14.40 all'aeroporto "G.Maestri" di Verzago, ad Alzate Brianza.

Tutto è successo all'aeroclub di via Isonzo, con sede all'aeroporto di Verzago: secondo le ricostruzioni, un ultra leggero ha effettuato una lunga manovra di atterraggio e ha avuto un problema, che lo ha fatto finire fuori pista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù: il mezzo aveva infatti sversato del carburante ed è stata necessaria la messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente i passeggeri del velivolo sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Si tratta del secondo incidente aereo in poche ore: venerdì mattina , un altro incidente aereo ha riguardato un mezzo partito dallo stesso aeroporto. Fortunatamente anche questo episodio non ha avuto conseguenze per i passeggeri.