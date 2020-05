Un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tutti i sindaci d’Italia con la fascia tricolore ricorderanno le vittime della mafia.

Un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Il 23 maggio 1992, alle 17:57, mentre percorreva il tratto di autostrada A29 per raggiungere la sua abitazione a Palermo, dopo essere atterrato all’aeroporto di Punta Raisi, il magistrato antimafia Giovanni Falcone fu vittima di un attentato. L’esplosivo, posizionato in una canalina sotto la carreggiata, all’altezza di Capaci/Isola delle Femmine, investì la sua auto e quelle della scorta.

A causa dell’attentato persero la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ci furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l’autista giudiziario Giuseppe Costanza.

Oggi, sabato 23 maggio 2020, alle ore 17:57, in tutta Italia, i sindaci con la fascia tricolore osserveranno un minuto di silenzio in memoria del giudice Falcone, delle vittime della strage di Capaci e di tutte le vittime della mafia. Il minuto di silenzio sarà l’occasione per onorare anche l’amico e collega di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che senza farsi intimorire da quanto era accaduto proseguì con coraggio il proprio lavoro e anch’egli perse la vita nella strage di via D’Amelio, il 19 luglio dello stesso anno.

Il Governatore Fontana “Mai dimenticare chi ha dato la vita per la lotta alla mafia”

Anche il Presidente di Regione Lombardia oggi, ha voluto oggi ricordare la strage di Capaci “Non bisogna mai dimnticare chi, con forza, coraggio e assoluta determinazione, ha dato la vita per contrastare la mafia. Un cancro con cui oggi ci troviamo a combattere – ha scritto sulla sua pagina Facebook il Governatore. Da ieri sera inoltre Palazzo Lombardia è illuminato con la scritta “Capaci 23-05-92 per ricordare il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.