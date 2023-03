Dopo l'arresto di una 53enne per violenza, resistenza, oltraggio ad un pubblico ufficiale e lesioni personali e un arresto per furto aggravato, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Cantù hanno proceduto ad attuare, negli scorsi giorni, un ordine di carcerazione, una denuncia per furto e lo smantellamento di 4 bivacchi dello spaccio.

Un ordine di carcerazione, una denuncia per furto e 4 bivacchi smantellati: tutte le operazioni del Carabinieri

I militari della Stazione dei Carabinieri di Turate hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 37enne di origini straniere che dovrà scontare una pena di più di tre anni e mezzo per aver commesso tra il 2020 ed il 2021 i reati di uso di atto falso, guida sotto influenza dell’alcol, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

I militari della Stazione dei Carabinieri di Cantù, invece, a conclusione di alcuni accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per furto una 61enne che aveva asportato dei cosmetici

da un centro commerciale della zona.

Infine, i risultati più interessanti arrivano direttamente da Fino Mornasco dove i militari della stazione locale hanno attuato un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive nei pressi via Campagnola, dove geolocalizzavano e smantellavano 4 “bivacchi della droga” e identificavano ben 6 acquirenti, rinvenendo materiale per il confezionamento degli

stupefacenti, indumenti, sacchi di carbonella, viveri, sedie da campeggio e sgabelli.