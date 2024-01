Una folla per l'ultimo saluto a Manuel Millefanti, il don: "Non bisogna giudicare"

Oggi, sabato 27 gennaio 2024, a Oltrona di San Memette è il giorno dell'addio a Manuel Millefanti, morto a 43 anni dopo essere stato colpito da una coltellata al petto. Colma di gente la chiesa del paese, tra parenti e tantissimi amici che hanno voluto salutare Manuel.

"Non bisogna giudicare e commentare ma abbassare la cresta di fronte a un episodio di questo tipo - ha sottolineato don Remo durante l'omelia - Con questa celebrazione ricordiamo la vittoria di Gesù sulla morte, rivolgiamo a Manuel l'estremo saluto della pietà cristiana e dell'affetto che continueremo ad avere per lui. Questo rito esprima il nostro affetto per lui, consoli il nostro pianto e confermi la nostra speranza: un giorno ci ritroveremo tutti nella casa di Dio padre, l'amore di Gesù trasforma la morte in un'aurora".