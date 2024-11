Uomo colpito da un ramo, è in gravi condizioni.

Incidente ad Appiano Gentile

E' accaduto poco dopo le 15 ad Appiano Gentile, in via Monte Carmelo, intorno alle 15 di oggi, mercoledì 13 novembre. Secondo le prime informazioni, un uomo di 52 anni è stato colpito da un ramo in zona Cascina Carbunitt. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio. Il ferito, con traumi al torace e alla schiena è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della battaglia in codice rosso (massima gravità).