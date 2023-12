Valanga in Engadina, travolti due alpinisti: morto un 41enne comasco

Due italiani sono stati travolti da una valanga sul versante Nord del Piz Grevasalvas in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni, giovedì mattina, 7 dicembre 2023. Entrambi sono morti: uno di loro era, Fabio De Marco, 41 anni, originario di Lecco ma residente a Rezzago.

Valanga in Engadina, travolti due alpinisti

Poco dopo le 11.30 la centrale operativa della Polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto la notizia che due persone erano rimaste travolte da una valanga durante la discesa dal Piz Grevasalvas verso Bivio. I servizi di emergenza - tre elicotteri di salvataggio e due squadre di cani da ricerca valanghe del Club alpino svizzero CAS - sono riusciti a trovare sul versante un italiano di 32 anni, illeso, che stava cercando i suoi due colleghi sepolti.

Dopo circa un'ora i soccorritori hanno localizzato entrambi e li hanno liberati dalla neve. Se per l'altro scialpinista non c'era già più nulla da fare, De Marco è stato trasportato in condizioni critiche all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira, ma anche lui è spirato nella giornata di ieri.

In foto copertina Fabio De Marco