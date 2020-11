Vergani&Gasco trionfa ai Lovie Awards, gli Oscar europei del digital design FOTO

C’è chi riesce a parlare di viaggi ed eventi anche in quest’anno particolarmente critico per i due settori, e che evidentemente riesce a farlo molto bene. Ieri, giovedì 19 novembre, alle ore 14, sono state consegnate le statuette dei Lovie Awards, massimo premio europeo nel settore del digital design nato in seno all’International Academy of Digital Arts and Sciences.

Tra i vincitori del concorso, giunto alla sua decima edizione, anche la digital agency Vergani&Gasco di Albese con Cassano, che ha trionfato in cinque categorie con tre suoi progetti: la pagina Facebook Earth Viaggi (categoria Lifestyle&Tourism), i siti Earth Viaggi (categoria Travel&Tourism) e Uevents (categoria Best Home Page).

Vergani&Gasco è nata nel 2000 e si occupa dell’ideazione e della creazione di progetti di comunicazione digitali. Le sue parole-chiave sono attenzione, cura e forte ricerca innovativa. L’agenzia lavora trasversalmente, abbracciando diversi settori. Tra i progetti messi in campo, anche quelli destinati a Nolan, Unichips, Nestlé, Mondelez, Costa Crociere, IGP Decaux, Ministero dei Beni Culturali e Sisal.

Vergani&Gasco, un lungo cammino verso la vittoria

Le selezioni dei Lovie Awards, cominciate a metà 2020, hanno visto la presentazione di migliaia di progetti, provenienti da oltre 33 stati europei. Ad essa è seguita una seconda fase, in cui la giuria, composta da esperti del settore (tra cui dirigenti di Facebook e TomTom) e giornalisti di testate quali Wired e BBC, ha decretato i finalisti.

Finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale: Vergani & Gasco si è aggiudicata ben cinque statuette per i progetti Earth Viaggi (comunicazione social – People Voice), Earth Viaggi (miglior sito di turismo premio della giuria), Uevents (miglior Home Page – People Voice).

La digital agency si dice molto entusiasta e onorata per i premi ricevuti: “L’emozione è grandissima: aver vinto tre Lovie Awards in categorie così importanti è impagabile. Aver poi ricevuto dei premi per progetti quasi completamente ‘made in lockdown’, come la pagina social di Earth Viaggi, è un vento di energia in una situazione così difficile: ci dimostra che con un po’ di ottimismo e un pizzico di magia si possono fare grandi cose”.

I progetti di Vergani&Gasco: eventi e viaggi contro il covid

Come detto, tre sono stati i progetti in corso presentati da Vergani&Gasco: la comunicazione social di Earth Viaggi (tour operator di Lecco specializzato in viaggi di esperienza), il sito istituzionale di Earth Viaggi e quello di Uevents (società del gruppo Uvet specializzata in eventi).

In particolare, www.earthviaggi.it nasce da una particolare filosofia: “Un viaggio comincia quando inizi a immaginarlo, a visualizzare luoghi, a sentirne gli odori, i colori, i rumori”.

Questo filo rosso guida l’utente attraverso il sito, che narra di popoli e mondi lontani, produce cultura e coinvolge l’utente in un’esperienza unica nel suo genere, anche attraverso il divertimento. Non si tratta di un semplice catalogo di viaggi, ma piuttosto di un racconto della visione, dell’esperienza e dei valori che caratterizzano il tour operator lecchese da più di trent’anni: amore per il viaggio, rispetto per i luoghi, per le persone e per le culture che vi si incontrano. Sono più di seimila i contenuti (tra video e foto), selezionati con estrema cura, con cui l’utente può vivere un percorso tutto digital e arricchente.

L’avventura di www.uevents.it parte invece dal motto: “Events that blow your mind and shake your heart”. L’organizzazione di un evento va infatti oltre al dispiegamento di forze organizzative, della musica e dello spettacolo. Partecipare a un evento significa immergersi in un flusso di emozioni, che s si propaga da un’anima all’altra. Tutto questo produce the human flow, emozione e dinamismo. Il sito coinvolge l’utente in un sogno a occhi aperti, che unisce gli elementi contrastanti della tecnologia e dell’intimità umana, fondendoli in un’esperienza ingaggiante.

Infine, la pagina Facebook di Earth Viaggi è diventata un vero e proprio luogo di intrattenimento, sull’onda di questa visione: “Creare conoscenza ed emozioni, continuare a far viaggiare (con gli occhi della mente) in un momento in cui non si può uscire dai confini, far divertire il pubblico: il tutto condito da un pizzico di cultura e ironia”.

Qui i followers trovano curiosità sui luoghi straordinari del globo, condividendo emozioni e venendo stimolati attraverso post divertenti e ricchi di richiami e citazioni: i quadri di Magritte si trasformano in indovinelli, le opere di Andy Warhol vengono rivisitate in chiave ironica creando cover di compilation su Spotify, e le parole di Homer Simpson diventano citazioni che trasformano le cime dell’Himalaya in soffice crema sulle ciambelle.

Lovie Awards: perché sono così importanti

I Lovie Awads sono fondamentali per il riconoscimento delle eccellenze su Internet, con categorie dedicate a siti web, pubblicità interattiva, film e video online e sui cellulari. Particolarmente rinomati nel panorama europeo, hanno goduto di ospiti di grande rilievo nella giuria, vere punte di diamante della cultura: tra questi, Francis Ford Coppola, David Bowie, Martha Stewart e Matt Groening.

Martina Sangalli