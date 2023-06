Vito, nonno vigile premiato per i suoi 19 anni di servizio

Un nonno vigile speciale, premiato dal sindaco Anna Gargano nella serata di venerdì 2 giugno, all'interno delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

Nonno vigile da record

Vito Palumbo, pensionato di 88 anni, è instancabile. Sin dal lontano 2005, anno di fondazione del «Nucleo Volontari», è presente all’esterno della scuola primaria di via Bulgaro, paletta alla mano, facendo attraversare in sicurezza gli alunni. Un punto di riferimento da 19 anni, apprezzato dai bambini e dai loro genitori. Insomma, nonostante l’età lui c’è e l’Amministrazione comunale ha deciso di omaggiarlo con un riconoscimento pubblico: nella giornata di venerdì 2 giugno, e consegnata una targa in suo onore nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. 2Gli anni ci sono ma io, per ora, rimango - racconta - Sono fuori da scuola tre giorni alla settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì".