Volontari in missione umanitaria in Ucraina anche con la neve

Volontari della parrocchia di Maccio in missione umanitaria in Ucraina anche sotto la neve.

Volontari in missione - Il video

Alle 6.15 di oggi, sabato 19 novembre 2022, sei volontari con tre furgoni carichi di aiuti umanitari sono partiti da Lviv (Leopoli), raggiunta ieri sera, per andare a Kharkiv. Un altro equipaggio di due autisti, con il quarto furgone, li raggiungerà domenica.

Missione accompagnata dal rettore del seminario greco cattolico di Lviv

Ad accompagnare i volontari della parrocchia di Maccio c’è padre Ihor Boyko, rettore del seminario greco cattolico di Lviv. Come nelle precedenti missioni (nei mesi di agosto e ottobre) ha scelto di essere al fianco degli amici italiani che portano sostegno e vicinanza alla gente sofferente di Kharkiv, ancora allo stremo a causa della guerra scatenata dall’invasione dell’esercito russo.

A Kharkiv e nei villaggi

L’obiettivo della missione è quello di raggiungere Kharkiv, devastata in molte zone dai bombardamenti, e per la prima volta anche villaggi nei dintorni della grande città. Prevista la consegna di pacchi viveri per la gente che attende sostegno.